Iraola, candidato a entrenador del mes en la Premier League

El técnico vasco competirá con el premio contra Michael Carrick, que ha ganado los tres partidos que ha dirigido con el Manchester United, Sean Dyche, del Nottingham Forest, y Liam Rosenior, que cogió el testigo de Enzo Maresca en el Chelsea.

Iraola rompió una racha de doce encuentros consecutivos sin ganar al derrotar en el último minuto al Tottenham Hotspur en el que supuso, además, el adiós de unos de sus mejores jugadores, Antoine Semenyo, que se marchó al Manchester City.

En enero, el Bournemouth sumó otros dos triunfos, contra el Liverpool y contra el Wolverhampton Wanderers, además de un empate contra el colista.

Por su parte, Carrick lo ha ganado todo, incluyendo el derbi de Mánchester contra el City, Rosenior también ha ganado sus tres encuentros, mientras que Dyche ha alejado al Forest del descenso con dos victorias, un empate y una derrota.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El sucesor de Unai Emery, que ganó este premio en diciembre, se conocerá la semana que viene y se decidirá por la combinación de los votos de un panel de expertos y de la votación del público.