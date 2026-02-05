Las dudas de Anfield, la presión del Bayern y la jornada en 5 focos

Sábado 7 de febrero. 13:30 CET/12:30 GMT. Manchester United-Tottenham

El Manchester United sólo gana con Michael Carrick. Su impacto es tremendo en un equipo que titubeaba en cada partido no hace mucho, pero que ahora gana, gana y gana. Al Manchester City, al Arsenal y al Fulham, en concreto en sus tres jornadas al frente del equipo. Su reacción es indiscutible, con los ‘Diablos Rojos’ en la cuarta plaza, a cinco puntos de la tercera del Aston Villa. Y a doce del liderato.

Este sábado, en Old Trafford, recibe al Tottenham, tan solvente en la Liga de Campeones, incluido en el top ocho, como inseguro en la Premier: es decimocuarto, aún con nueve puntos sobre el descenso, pese a que solo ha ganado 7 de los 24 partidos, ninguno en las seis jornadas más recientes y sólo dos en las últimas quince.

Domingo 8 de febrero. 17:30 CET/16:30 GMT. Liverpool-Manchester City.

Ni el Liverpool ni el Manchester City se sienten en su nivel, menos aún en la Premier ñ League de esta temporada; descartado el conjunto de Arne Slot de la defensa de su condición de vigente campeón desde hace meses, de forma abrupta e irremediable, y alejado todavía el equipo de Pep Guardiola de competirle realmente el título al Arsenal.

Y por deméritos propios en los dos casos. El City, segundo a seis puntos de la cima, sólo ha ganado uno de sus seis duelos más recientes en la liga inglesa, con un balance de siete de 18 puntos. El Liverpool, ahora sexto, fuera de la zona europea y a dos puntos de la Champions, ha sumado 39 de los 72 puntos disputados, con apenas un triunfo también en las últimas seis citas.

Domingo 8 de febrero. 17:30 CET/16:30 GMT. Bayern Múnich-Hoffenheim

El Bayern Múnich ya no es ese líder inalterable, aparentemente inalcanzable, de toda la primera vuelta de la Bundesliga. De pronto, entre la derrota con el Augsburgo y el empate con el Hamburgo en las dos últimas jornadas, ha abierto la duda sobre su dominio, seis puntos ya sólo por encima del Borussia Dortmund, que corre para alcanzarlo desde atrás sin nada que perder.

El Hoffenheim, tercero y el equipo más en forma de la actualidad en Alemania (sus cinco victorias seguidas representan la mejor racha actual en esa competición), no sólo desafía al Bayern en Múnich, sino que examina si hay Bundesliga de verdad, si el título corre peligro o todo es apariencia y matemáticas más que realidad. El Dortmund juega en Wolfsburgo contra el decimocuarto.

Domingo 8 de febrero. 18:00 CET/17:00 GMT. Sassuolo-Inter.

Dieciocho victorias en 23 partidos, invencible en las últimas once jornadas desde la derrota por 0-1 con el Milan del pasado 23 de noviembre y ganador de diez de sus últimos once duelos en la Serie A, el Inter es un líder firme, con cinco puntos de renta sobre el Milan, antes de su visita al Sassuolo, al que ganó apurado en la primera vuelta en San Siro, por 2-1.

Ubicado en el undécimo puesto, entre la irregularidad de toda la campaña, el equipo de Domenico Berardi y Nemanja Matic examina al continuo neroazzurro, con Lautaro Martínez en racha: el campeón del mundo argentino, máximo goleador del curso en la Serie A, ha marcado tres tantos en los tres últimos compromisos de la Serie A, en la que acumula trece aciertos.

Domingo 8 de febrero. 20:45 CET/19:45 GMT. París Saint-Germain-Marsella.

Sufridor, ganador y líder con su victoria de la pasada jornada en Estrasburgo, pese a su inferioridad numérica por la expulsión de Achraf Hakimi con 1-1 el cuarto de hora final, el París Saint-Germain defiende la primera posición contra el Marsella, el tercero de la tabla, a nueve puntos de distancia, con lo que la presión es mucho más visitante, por reengancharse al campeonato, que local, ahora en la cima.

Eso no quiere decir que no haya presión para el PSG, consciente de que su permanencia en el liderato pasa por ganar, teniendo en cuenta los registros de su perseguidor más inmediato y quizá único, el Lens, ganador de once de sus trece últimos duelos en esta competición. Tiene un exigente choque el sábado contra el Rennes. El PSG encadena seis triunfos. El Marsella ha vencido tres de sus siete choques más recientes en la Ligue 1 y se juega su permanencia en zona Champions.