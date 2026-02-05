Obed Vargas y Rodrigo Mendoza también debutan con el Atlético

Mendoza, fichado al Elche a última hora del mercado de invierno, entró a la hora de partido en sustitución de Álex Baena, mientras ya calentaba el mexicano Vargas, traspasado desde el Seattle Sounders, en la banda para su primera oportunidad en el conjunto rojiblanco, a la espera de la llamada de Diego Simeone para entrar al terreno de juego.

Obed Vargas ingresó en el campo en el minuto 79, un sueño para un declarado seguidor del Atlético, al entrar en sustitución de Ademola Lookman, con 0-4 a favor del Atlético.