Récord de traspasos en mercado de invierno, con más de 5.900 y un gasto de 1.950 millones$

Los 5.973 movimientos en el último periodo de inscripción son el registro más alto en enero hasta la fecha y suponen un incremento del 3 % sobre el récord anterior, que se estableció doce meses antes con 5.799 operaciones. En enero de 2024 hubo 4.920 transferencias; en 2023, 4.688; y en 2022, 3.844.

El gasto total de 1.950 millones de dólares representa un descenso de aproximadamente el 18 % respecto a enero de 2025, pero aún así la cantidad supera en más de un 20 % el desembolso de enero de 2023.

Los clubes ingleses encabezaron el gasto, con un desembolso total de 363 millones de dólares, seguidos por los de Italia (283), Brasil (180), Alemania (126) y Francia (120). Los españoles gastaron 99.1 millones.

Por su parte, los clubes franceses fueron los que más dinero recibieron en concepto de traspasos (más de 215 millones de dólares), seguidos italianos, brasileños, ingleses y españoles.

Brasil fue el país que registró más contrataciones (456), seguido de España (244), Argentina (237), Inglaterra (193) y Portugal (152).

El país que más jugadores traspasó fue Argentina (228), por delante de Inglaterra (206), Brasil (204), España (177) y Estados Unidos (176).

Los clubes femeninos desembolsaron por primera vez más de 10 millones (10,8) en traspasos en el periodo de inscripción de enero, un incremento superior al 85 % con respecto al anterior récord, establecido en enero de 2025.

Se registraron 427 traspasos internacionales, lo que supone un descenso de algo menos del 6 % en comparación con el año anterior, en el que la cifra fue 454. En enero de 2024 se cerraron 372 operaciones; en 2023, 356; y en 2022, 262.

Igual que en el fútbol masculino, los clubes ingleses fueron los que más gastaron en el femenino, con más de 5 millones (5,03) y los que registraron la cantidad más alta de contrataciones con 43, seguidos de los españoles, los estadounidenses y los alemanes, con 30, y los mexicanos, con 26.