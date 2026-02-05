Rodrygo, sancionado dos partidos

El atacante fue expulsado precisamente en el minuto 96 del último encuentro del máximo torneo europeo contra el conjunto portugués, con derrota madridista por 4-2 en Lisboa, por el colegiado italiano Davide Massa.

En sus resoluciones, que recogen las decisiones disciplinarias adoptadas por la UEFA entre el 30 de enero y el 4 de febrero, también informa de sendas multas de 40.000 euros tanto al Real Madrid como al Benfica por retraso en el inicio del encuentro, así como sus entrenadores, Jose Mourinho y Álvaro Arbeloa, han sido advertidos por ese hecho.

Asimismo, el Comité de Ética, Control y Disciplina ha impuesto una multa de 60.000 euros al Galatasaray, por el lanzamiento de objetos y el encendido de bengalas en el encuentro contra el Manchester City en el estadio Etihad.