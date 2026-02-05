Thiago Fernández: "En mi debut liberé mucha tensión tras un año complicado"

"Sentí una alegría muy grande ante el Girona, por volver a jugar y por ganar. Desde el principio vi que la situación era complicada y ganar fue todo un alivio. Ahora toca seguir mejorando", dijo el extremo cedido por el Villarreal en su presentación como nuevo futbolista azul.

Thiago, que despuntó hace años con Vélez Sarsfield, estuvo un año sin jugar un partido oficial debido a una grave lesión de rodilla y a la decisión de no renovar con el club argentino, así que cuando se interesó el Real Oviedo "no hubo dudas porque el objetivo es jugar lo máximo posible".

"¿Mi posición ideal? Soy un futbolista argentino, que le gusta romper el esquema táctico que existe aquí en Europa. Toda mi vida jugué de enganche, aunque esa posición ya no exista. Ahora estoy cómodo en la banda izquierda y vine al Oviedo para jugar ahí", concluyó al ser preguntado por dónde le ve el entrenador, Guillermo Almada, en este Real Oviedo.

Thiago Fernández sumó una asistencia en su debut ante el Girona y ya es una opción más para las bandas del técnico uruguayo, que hasta ahora había contado con Ilyas Chaira y Hassan; Se espera, eso sí, que vuelva a ser suplente este sábado (Vallecas, 14:00 horas) ante el Rayo Vallecano.

El Real Oviedo, colista de primera división con 16 puntos, a 7 de la permanencia, entrenará este viernes por última vez antes de viajar a Madrid para disputar otro partido muy importante en su lucha por la salvación.