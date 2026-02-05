Víctor Font reclama el voto por correo y puntos de votación en todo el territorio catalán

En un comunicado remitido a los medios, Jaume Guardiola, uno de los impulsores de la plataforma, cree que el Barça tiene que ser "un ejemplo de democracia", por lo que solicita "unas elecciones del siglo XXI, transparentes y en las cuales todo el mundo que quiera, pueda ejercer su voto sin complicaciones".

Concretamente, 'Nosaltres' defiende que se permita el voto por correo, como ya sucedió en los últimos comicios, lo que "facilitaría que ningún socio" se quede sin votar, ya sea por falta de tiempo o por vivir lejos de Barcelona.

Asimismo, dicha plataforma de socios barcelonistas ha instado a que se constituyan puntos de votación en todo el territorio catalán y, "si es posible", que se activen más sedes que en las últimas elecciones.

Otro de los puntos que propone la plataforma que lidera Víctor Font es que si el Barça-Sevilla de LaLiga EA Sports se disputa el 15 de marzo, el mismo día de los comicios, las entradas para presenciar ese partido en el Spotify Camp Nou se destinen íntegramente a los socios a precios populares.

"Ese día se tiene que llenar el estadio de socios y socias, priorizando la venta de entradas con respecto a turistas y otros colectivos", ha defendido Guardiola.

Además de estas medidas, 'Nosaltres' ha pedido a la junta directiva que "se faciliten mecanismo reales para que todos los proyectos que se presenten a las elecciones lleguen a todos los socios" y ha reclamado "neutralidad" a los canales oficiales del club durante el proceso.

"Pedimos que se garantice la neutralidad informativa y que el presidente saliente no mezcle su cargo con la campaña. No se puede hacer propaganda con los recursos de la institución. Eso no sería ético ni serio", ha concluido Guardiola.