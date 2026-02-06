Bordalás, sobre el mercado de invierno: "No podemos estar contentos del todo"

El Getafe firmó dos defensas (Sebastián Boselli y Zaid Romero), dos delanteros (Luis Vázquez y Martín Satriano) y un extremo (Veljko Birmancevic). Con esos nuevos jugadores, Bordalás tendrá que dirigir a un equipo que está al borde del descenso tras ocho jornadas sin conseguir la victoria.

"Está siendo un año difícil. Sabemos que ya lo fue en agosto, en el mercado de verano con la salida de jugadores y la imposibilidad de inscribir. Ahora, el mercado de invierno ha sido difícil. La verdad es que no podemos estar contentos del todo, pero al final es lo que ha podido conseguir la dirección deportiva trabajando mucho con las limitaciones y con esfuerzo", dijo.

Bordalás aseguró que su equipo esta "centrado en la competición" y en el partido que disputará este domingo en Mendizorroza frente al Alavés, del que dijo que "es un rival complicado" que juega en un escenario difícil que conoce bien porque dirigió al club vitoriano en el pasado.

"Tienen una magnífica afición y va a ser un partido dificilísimo. Nos encontramos ante un equipo con una gran plantilla que viene de conseguir dos victorias seguidas en Liga. Buena dinámica y sabemos que tenemos que dar muy buen nivel si queremos conseguir un buen resultado. El equipo ha trabajado bien durante la semana. Está con confianza y unido. Con ganas de que llegue el partido".

Para el técnico del Getafe, volver a Vitoria siempre "es especial" porque es una ciudad que le trae muy buenos recuerdos y de la que guarda un cariño enorme.

"Para mí todos los partidos son especiales puesto que amo mi profesión. Siempre lo afronto con la máxima ilusión. Reencontrarte con viejos amigos y con gente que te ayudó mucho y que compartimos cosas importantes, siempre es bonito".

Asimismo, recordó que la Liga por la zona baja de la tabla está muy igualada (entre el decimoséptimo y el noveno sólo hay tres puntos de distancia) e indicó que "hay muy poco margen de error" porque todos los equipos afrontan los encuentros con "el máximo interés" por conseguir la victoria.

"El Alavés competirá al máximo y todos necesitamos puntos. Será un partido muy disputado entre dos equipos que quieren conseguir la victoria".

También desveló que el central Abdel Abqar, lesionado las últimas jornadas, ya se ha recuperado por completo, se ha entrenado con el resto del grupo y seguramente estará dentro de la convocatoria. No ocurrirá lo mismo con Borja Mayoral y con Davinchi, que aún necesitan más tiempo para superar sus dolencias.

Preguntado por Veljko Birmancevic puede disfrutar de minutos, recordó que el extremo serbio sólo ha participado en dos sesiones de entrenamiento y que tiene que "conocer a sus compañeros y adaptarse lo antes posible". Aún así, señaló que seguro que estará entre los convocados y después decidirá si tiene minutos durante el partido frente al Alavés.

Respecto al nivel físico de su plantilla, manifestó que "está a buen nivel" y habló sobre el estado de los cinco nuevos fichajes:

"Es verdad que viene de Ligas menos exigentes (Bélgica, República Checa, Francia y Argentina) por decirlo de alguna manera y con todo el cariño del mundo y respeto. Y sin disputar los minutos que han tenido que disputar con nosotros. Sobre todo tres de ellos. He charlado con ellos y notan la diferencia de ritmo y de exigencia. Pero están con mucha ilusión y pronto estarán al mismo nivel que sus compañeros".

Por último, se refirió al sistema que ha empleado en las últimas jornadas, con cinco defensas (tres centrales y dos laterales largos), tres centrocampistas y dos delanteros.

"Intentamos darle equilibrio al equipo. Puedo tener unas preferencias personales, pero los entrenadores nos tenemos que adaptar a los jugadores que tenemos y a sus posibilidades. Somos un equipo que nos cuesta mucho hacer gol. Somos el equipo que menos goles lleva a favor, 16. Nos cuesta una barbaridad hacer goles y nos ha penalizado mucho", declaró.

"Cuando encajas hay muchas dificultades. En contra de mis preferencias tenemos que mirar por el equipo, darle ese equilibrio y son decisiones para intentar que el equipo sea más fuerte a nivel defensivo y tener más posibilidades y estar más cerca de conseguir la victoria", culminó.