El Ceuta español ficha al extremo argentino Schor, procedente del Platense

El futbolista argentino se convierte en la cuarta incorporación del equipo en el mercado de invierno tras los fichajes de los centrocampistas José Campaña (sin equipo) y Marino Illescas (Mirandés), y el delantero Marc Domenech (cedido por el Real Mallorca), todos españoles.

Ignacio Schor (Buenos Aires, 2000) es un extremo que puede jugar en los tres perfiles del ataque y, además, cuenta con una dilatada experiencia en la Primera División Argentina, donde disputó 37 partidos la pasada temporada.

Schor ha sido pretendido por algunos clubes sudamericanos que participarán en la próxima edición de la Copa Libertadores, pero finalmente se ha decantado por el proyecto ceutí.

Se trata de un futbolista "muy constante, rematador y que lucha cada pelota como si fuera la última y desde el club estamos muy agradecidos por el interés mostrado por Schor por venir a Ceuta y estamos confiados de que la afición va a disfrutar mucho de sus actuaciones", ha añadido el Ceuta en un comunicado en el que le da la bienvenida.

En el Platense, club en el que se formó, disputó 124 partidos con 5 goles y 10 asistencias, tenía contrato profesional desde 2020 y había tenido un paso por Newell's como cedido desde agosto de 2023 hasta junio de 2024.