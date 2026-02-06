El internacional Pablo Barrios, baja por lesión en el Atlético de Madrid por 7 partidos

Dentro del plazo de recuperación en torno a un mes, el jugador se perdería el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey contra el Barcelona, siendo seria duda para la vuelta del 3 de marzo; los dieciseisavos de final de la Liga de Campeones contra el Brujas, ambos choques, y los duelos de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) contra el Betis, el Rayo Vallecano, el Espanyol y el Oviedo.

“El '8' rojiblanco realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición”, explicó el parte médico del Atlético sobre el internacional español, que sintió un pinchazo en una carrera y debió abandonar el terreno de juego en el minuto 49.

Barrios es un futbolista indiscutible en el esquema del argentino Diego Simeone en el centro del campo, con lo que su baja merma de forma evidente al equipo rojiblanco en un tramo decisivo de la temporada.

“El mejor que tenemos en la mitad de la cancha, completo absolutamente”, valoró el técnico argentino tras su lesión, al tiempo que consideró que su baja abre “la posibilidad de los que están esperando para jugar ahora que ese lugar está liberado”.

Álex Baena, el argentino Thiago Almada, Rodrigo Mendoza y el mexicano Obed Vargas, estos dos últimos recién llegados al club en el mercado de invierno, pueden jugar en ese sector del campo, aparte de Koke Resurrección y Johnny Cardoso, aunque el estadounidense también se recupera en este momento de una lesión muscular de bajo grado.