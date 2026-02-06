Gaspart afirma que el Barça "jamás" ha comprado un árbitro y carga contra el Madrid

A su salida del juzgado este viernes tras testificar ante la jueza del "caso Negreira", Gaspart ha asegurado de forma vehemente a los periodistas que el Barça no ha cometido ninguna "ilegalidad" -"todo es falso, es mentira, ha insistido"- y ha justificado los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) alegando que todos los equipos de España y de Europa tienen ojeadores, intermediarios y personas que hacen informes.

Gaspart, que fue vicepresidente del Barça entre 1978 y 2000 en la etapa de Josep Lluís Nuñez y presidente entre 2000 y 2003, ha comparecido hoy como testigo ante la jueza que investiga los pagos de más de siete millones de euros del club azulgrana al exvicepresidente del CTA José María Enriquez Negreira, que empezaron en 2001, cuando estaba al frente de la entidad.

"El Barça jamás, desde que el Gamper fundó el club hasta que yo muera, jamás ha cometido ninguna ilegalidad. Y comprar un árbitro para que te favorezca es una ilegalidad. No entiendo por qué quieren que alguien se lo crea, lo dude o lo piense", ha exclamado de forma enardecida Gaspart, de 81 años, ante los periodistas.

"La única cosa para que la que no tengo respuesta es por qué el Madrid se ha metido aquí (ejerce la acusación en el caso Negreira), porque sabe que es mentira. Sabrán por qué lo hacen, pero no es verdad. Es mentira. El Barça jamás ha cometido una ilegalidad que es comprar un árbitro", ha insistido.

Según Gaspart, el club presidido por Florentino Pérez está haciendo "sin quererlo, mucho daño al fútbol. No al Barça, al fútbol". Hay algunos clubs, ha dicho, que para distraer y por "populismo" se piensan que con esto "ganan algo", cuando en realidad se perjudican a sí mismos y a todo el fútbol, ha insistido.

Y es que, según el expresidente azulgrana, pese a que el Barça y el fútbol están "limpios", se acusa al equipo barcelonista e "indirectamente" al fútbol de estar "corrompidos", cuando "es mentira".

Gaspart ha puesto "la mano en el fuego" por sus sucesores al frente del club, como Joan Laporta y los imputados Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, así como por su predecesor, Josep Lluís Nuñez, de quien fue vicepresidente durante 22 años.

Gaspart ha indicado que hay aficionados al fútbol que mueren de un infarto en un estadio y que si este deporte estuviese corrompido no ocurriría y se ha remontado a la histórica pañolada que sufrió siendo presidente y que le llevó a dimitir en 2003.

"Me voy del Barça porque cien mil pañuelos me dicen que me marche, y además lo estaba haciendo mal. ¿Soy gilipollas? Si se puede ganar el partido comprando al árbitro hay que ser muy burro, muy tonto...es tan cruel lo que está sucediendo, no solo con el Barça, sino con el fútbol", ha indicado.

A preguntas de los periodistas, Gaspart ha justificado los pagos a Negreira afirmando que no sabía quién era -solo le saludó un par de veces- y que además todos los equipos españoles y de Europa tienen ojeadores, intermediarios y personas que hacen informes de todo tipo: "Esto es normal".

En este sentido, ha indicado que algunos clubes han fichado como delegados a exárbitros internacionales -no lo ha citado pero es el caso por ejemplo del Real Madrid con Carlos Megía Dávila- y que no se puede dudar de su "honestidad" y pensar que cuando van a buscar a colegiados a los aeropuertos les dicen que son excompañeros y que les echen una mano durante el partido.

Gaspart ha afirmado que el Barça paga unas mil facturas cada mes, por lo que no sabía que pagaban a Negreira, y que desconocía cuáles eran sus sociedades, pero ha insistido en que los pagos al exvicepresidente del CTA eran "lo mismo" que ocurría con ojeadores, con intermediarios y con otras personas que hacían informes.

"Yo no quiero valorar el tipo de contratos que hace el Barça. Hace mil contratos al mes. No lo conocía. Hacía informes que hacen en todos los equipos del mundo. Yo no sé si hacía de ojeador, pero informaba sobre temas", ha explicado.

Además, ha insistido en que no era consciente que los pagos iban a Negreira, pero que si lo hubiese sabido no hubiese pasado nada. "Le he dicho a la jueza que cualquier presidente (del Barça), incluido yo, si supiese que se hacía alguna ilegalidad, no lo hubiese consentido", ha indicado. EFE.