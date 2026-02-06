Palmeiras llega a un acuerdo para fichar al colombiano Jhon Arias

El internacional cafetero firmará un contrato por cuatro temporadas, es decir, hasta 2029.

Arias era el gran objetivo de mercado del equipo dirigido por Abel Ferreira, que el año pasado no ganó ningún título por primera vez desde la llegada del técnico portugués, en noviembre de 2020.

El atacante de 28 años ya sabe lo que es jugar en el fútbol brasileño, pues militó en el Fluminense de Río de Janeiro entre 2021 y 2025, cuando hizo las maletas para jugar en la Premier League.

Se convirtió en una pieza fundamental del conjunto carioca, con el que levantó la Copa Libertadores en 2023, entre otros títulos.

Sin embargo, su salto al Viejo Continente no ha ido como se esperaba. Actualmente, el Wolverhampton es colista de la Liga inglesa con una sola victoria en 24 partidos.

De esta forma, Arias vuelve a Brasil, ahora con la camiseta del Palmeiras, uno de los clubes más potentes del continente junto con el Flamengo de Filipe Luís.

Se espera que aterrice en el país la próxima semana, de acuerdo con medios locales, que señalan que su traspaso alcanzó los 30 millones de dólares (unos 25 millones de euros).

Fijo en el once titular de la selección colombiana, Arias destaca por su fortaleza, su capacidad para llegar al área rival y por su polivalencia, ya que puede jugar como extremo o centrocampista.

Se trata del segundo refuerzo de la disciplina de São Paulo con vistas a esta temporada de 2026 que acaba de empezar en Brasil.

El primero fue el centrocampista Marlon Freitas, que se ha unido al 'Verdão' después de triunfar con el Botafogo.

Palmeiras ha empezado con buen pie el Campeonato Brasileño, donde marcha en la segunda posición, con cuatro puntos en dos jornadas, tan solo dos por debajo del Red Bull Bragantino.

También está muy bien posicionado para clasificarse a los cuartos de final del Campeonato Paulista, torneo que reúne a los mejores equipos del estado de São Paulo y que se vive con enorme pasión en la región.