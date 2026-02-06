Real Madrid-Chelsea, Inter-Betis, Atleti-Maccabi Haifa y Villarreal-Legia, en octavos

Los duelos entre el Eintracht Francfort y el Sporting de Portugal, entre el Zilina y el Brujas, entre el París Saint-Germain y el HJK Helsinki y entre el Benfica y el AZ Alkmaar completan los emparejamientos en esa ronda de la competición, con el primero de los citados en cada uno como local en esa fase del torneo, que también trazó el resto del camino.

En el caso de seguir adelante, el Real Madrid seguirá como local en los cuartos de final, enfrentado o bien al Eintracht Francfort o bien al Sporting de Portugal; el Atlético de Madrid también continuará en casa, bien contra el Zilina o bien contra el Brujas; igualmente lo hará el Villarreal, que se mediría al París Saint Germain o al HJK Helsinki; y el Betis también jugará en su estadio si accede a esa ronda, contra el Benfica o el AZ.

Las semifinales ya se disputarán en campo neutral, en formato de Final a Cuatro, en el Centro Colovray en la ciudad suiza de Nyon.

Por un lado, jugará quien siga en competición en la parte del cuadro compuesta por Benfica, AZ Alkmaar, Inter y Betis contra el Atlético de Madrid, el Maccabi Haifa, el Zilina o el Brujas; por otro, Real Madrid, Chelsea, Eintracht o Sporting Portugal contra Villarreal, Legia Varsovia, París Saint Germain o HJK Helsinki.

La ronda de octavos de final se disputará los próximos 24 y 25 de febrero; los cuartos de final se jugarán el 17 y 18 de marzo y la Final a Cuatro será del 17 al 20 de abril, con las semifinales y la final en el centro Colovray en Nyon.

Eintracht Fráncfort (ALE)- Sporting de Portugal (POR)

Paris Saint-Germain (FRA)- HJK Helsinki (FIN)

Atlético de Madrid (ESP)- Maccabi Haifa (ISR)

Real Madrid/Chelsea – Eintracht/Sporting Portugal.

Atlético de Madrid/Maccabi Haifa – Zilina/Brujas.

Villarreal/Legia Varsovia – París Saint Germain/HJK Helsinki.

Benfica/AZ Alkmaar/Inter/Betis - Atlético de Madrid/Maccabi Haifa/Zilina/Brujas.

Real Madrid/Chelsea/Eintracht/Sporting Portugal - Villarreal/Legia Varsovia/París Saint Germain/HJK Helsinki.

Ganador semifinal 1 – ganador semifinal 2.