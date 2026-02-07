Alavés y Getafe buscan aire en Mendizorroza

El conjunto dirigido por Eduardo Coudet, eliminado esta semana de la Copa del Rey tras perder ante la Real Sociedad, está centrado en lograr la permanencia en Primera División. Pese a la derrota frente al cuadro 'txuri-urdin', está en un buen momento tras sumar dos victorias consecutivas en Liga frente al Betis (2-1) y el Espanyol (1-2).

El Alavés suma 25 puntos, tres por encima del descenso, pero con siete equipos en ese recorrido, entre ellos el Getafe. Esos números, son un indicativo de la igualdad que hay en la competición esta temporada.Después de esas dos victorias, un hito que no había conseguido en toda la temporada, vuelve a casa en Liga, donde ha logrado la gran mayoría de los puntos.

El 'once' del 'Chacho' podría estar mediatizado por el partido de Copa y una de las dudas reside en la línea defensiva que formará por delante del guardameta Antonio Sivera, ya que no tiene para el centro de la defensa a Carlos Protesoni ni al recién llegado Ville Koski, ambos lesionados.

La participación del central argentino Facundo Garcés, recién vuelto de su sanción, será clave para reubicar las posiciones de los laterales Jonny Otto y Nahuel Tenaglia, los más polivalentes en esa zaga y que tapan la ausencias en el centro.

Antonio Blanco y Pablo Ibáñez regresarán al centro del campo y tendrán a Calebe y Rebbach en los costados. Otra de las dudas será si Denis Suárez saldrá de inicio o esperará su oportunidad desde el banquillo, como los últimos fichajes Ángel Pérez e Ibrahim Diabate.

En el Getafe, la serie de ocho encuentros consecutivos sin conocer la victoria, ha colocado a los jugadores de José Bordalás en una posición alarmante. En los últimos dos meses ha pasado de coquetear con la zona europea a ocupar la decimoséptima posición a sólo un punto de los puestos de descenso.

Por eso, el conjunto azulón no puede permitirse otro empate u otra derrota. Tiene que ganar para acabar con unos números más que preocupantes y que provocaron la primera pitada a Bordalás desde que dirige al Getafe a lo largo de nueve temporadas repartidas en dos periodos. Al final del choque ante el Girona, tras unos cambios que el público interpretó como conservadores, un sector del Coliseum silbó a su entrenador.

Aquel choque terminó en empate sin goles y, pese a la pobre imagen que dio el Getafe en ataque, por lo menos consiguió echar el cerrojo atrás. No lograba dejar la portería a cero desde el pasado 28 de noviembre, cuando ganó 1-0 al Elche. Desde entonces, y hasta el choque ante el Girona, David Soria siempre recogió alguna pelota de la red de su portería.

Parte de culpa de ese brote verde la tienen los nuevos refuerzos. Sobre todo, el argentino Zaid Romero, que en 180 minutos ha demostrado desde el centro de la defensa una jerarquía impropia de un recién llegado. También los dos delanteros, Luis Vázquez y Martín Satriano, que forman la primera línea de presión arriba y no tienen reparos en desfondarse físicamente para ser los primeros en defender.

Los tres saldrán de inicio, mientras que Sebastián Boselli, que llegó prácticamente a la vez que sus compañeros, deberá esperar su turno en el banquillo. Y también el último en aterrizar en Getafe, Veljko Birmancevic, un extremo habilidoso y con mucho gol (llegó a marcar 22 goles en la temporada 2023/24 con el Sparta Praga), algo que necesita de forma urgente el Getafe.

Además, Bordalás recupera a Abdel Abqar, ex defensa del Alavés hasta el verano pasado, y que ha superado una lesión muscular. De inicio, verá el choque desde el banquillo. No viajarán a Vitoria los dos únicos jugadores que quedan en la enfermería, Borja Mayoral y Davinchi, ambos en la última fase de su recuperación. El resto de la plantilla, estará lista para que el Getafe intente romper su mala racha de resultados.

Alavés: Sivera; Tenaglia, Garcés o Parada, Pacheco, Otto; Blanco, Ibáñez, Calebe, Rebbach; Denis o Toni y Lucas Boyé.

Getafe: Soria; Kiko Femenía, Duarte, Djené, Zaid Romero, Juan Iglesias; Mario Martín, Milla, Arambarri; Satriano y Luis Vázquez.

Árbitro: pendiente de designación.