Arbeloa: “Nadie entiende que siga sin resolverse”

“Respecto al caso Negreria. Nadie, repito, nadie, entiende que, a día de hoy, el escándalo más grave en la historia del fútbol español sigue sin resolverse. Y eso es lo que debería preocuparle a muchos”, dijo en rueda de prensa.

Unas declaraciones que realizó Arbeloa al ser preguntado después de que el expresidente del Barça Joan Gaspart compareciera el viernes como testigo ante la titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que investiga los 7,3 millones de euros que el Barça pagó a Enríquez Negreira entre los años 2001 y 2018, y que la Fiscalía cree que tenían como objetivo obtener decisiones arbitrales favorables al club.