El Barcelona, a mantener el paso en la Liga ante el DUX con el eje de la zaga en cuadro

Los goles de Alexia Putellas, Ewa Pajor, por partida doble, y Salma Paralluelo certificaron una nueva victoria ante el Real Madrid (0-4), la 21 en 22 enfrentamientos, que dejó al conjunto azulgrana a tres partidos de un nuevo título, aunque con un alto coste a pagar.

La grave lesión de Laia Aleixandri empañó el triunfo. La central tuvo que retirarse en camilla a los 17 minutos y, tras las pruebas médicas, se confirmó que sufre una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha, por lo que se perderá lo que resta de temporada.

"Laia (Aleixandri) es un claro ejemplo de compañerismo, talento y profesionalidad; una excelente futbolista y, sobre todo, una gran persona y compañera de trabajo. La vamos a echar muchísimo de menos, porque su ausencia se nota en todas las posiciones que puede cubrir", ha explicado Pere Romeu antes del último entrenamiento para preparar el choque de la decimonovena jornada liguera.

Un contratiempo que supone no solo un golpe anímico para el vestuario, sino también un problema táctico para Pere Romeu en el eje de la defensa: con Aleixandri fuera de combate, Irene Paredes es la única central pura disponible a pleno rendimiento para visitar Las Gaunas.

Mapi León será baja por tercer partido consecutivo por un pinzamiento en el tobillo derecho del que el técnico catalán ha admitido que "sigue en proceso de readaptación", mientras que Marta Torrejón no se ha entrenado este sábado y apunta nuevamente a baja por motivos personales.

Ante este escenario, la lateral Aicha Cámara, que ya actuó como solución de emergencia en esa demarcación frente al Real Madrid, se perfila de nuevo como alternativa para ocupar el eje de la zaga ante el DUX Logroño.

La versatilidad y la rápida adaptación de las jóvenes de la plantilla está siendo una bendición para el técnico azulgrana, en una temporada en la que las lesiones se han cebado con un grupo ya de por sí más corto que en campañas anteriores.

Si en el primer tramo fue Clara Serrajordi quien asumió el rol de Patri Guijarro durante su recuperación de una fractura de estrés en el escafoides del pie, ahora Cámara parece destinada a ganar protagonismo. El club catalán, consciente de su proyección, ha blindado el contrato de ambas hasta el verano de 2028.

"Es evidente que las oportunidades son necesarias, y que se les debe dar la opción de jugar. Pero no es nada fácil llegar al primer equipo, asentarse como lo han hecho ellas y abrirse paso con la fuerza y determinación que han mostrado", ha señalado el técnico azulgrana sobre las canteranas.

Con la carga física acumulada tras un Clásico que no se resolvió hasta los minutos finales, Romeu apunta a introducir rotaciones. Salma Paralluelo o Kika Nazareth, revulsivos en la segunda mitad en Valdebebas, podrían entrar en el once ante un DUX Logroño reforzado moralmente tras lograr su primera victoria del curso.

"Es un equipo que prácticamente no deja espacios por el pasillo interior; busca jugar a la profundidad o aprovechar las referencias para activar a sus jugadoras de cara al gol. Seguramente planteen un partido en el que las diez futbolistas estén defendiendo dentro de su área, lo que genera mucha presión y dificulta al juego", ha explicado el preparador catalán.

El conjunto riojano recibirá al líder después de golear el pasado fin de semana al Alhama El Pozo (0-4), un resultado que además le permitió abandonar los puestos de descenso. La capitana Isina y el refuerzo invernal Salomé Prat se perfilan como sus principales bazas para intentar sorprender a un Barcelona decidido a mantener su renta de diez puntos al frente de la clasificación.