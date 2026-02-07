El Barcelona anuncia su desvinculación de la Superliga y deja solo al Real Madrid

Pese a que no ha ofrecido más explicaciones al respecto, el club catalán se ha ido alejando progresivamente del proyecto y ha dejado solo al frente del mismo al Real Madrid.

De hecho, en octubre pasado, el presidente barcelonista, Joan Laporta, acudió a una reunión en Roma de la antigua ECA (Asociación Europea de Clubes) con la idea de regresar a la familia europea y normalizar relaciones con la UEFA y la citada ECA tras el cisma que supuso el proyecto de la Superliga.

Además Laporta, desde principios de esta temporada 2025-26, había tendido puentes entre la UEFA y la Superliga para alcanzar algún tipo de acuerdo. Este sábado, el Barcelona ha abandonado definitivamente el proyecto que lidera Florentino Pérez.

La Superliga nació oficialmente el 18 de abril de 2021 bajo el auspicio de doce clubes: los españoles Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid; los italianos Milán, Inter de Milán y Juventus; y los ingleses Liverpool, Manchester City, Chelsea, Manchester United y Tottenham.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Todos ellos anunciaron el acuerdo para crear una nueva competición (Superliga) a partir de la temporada 2021-2022. El formato preveía una participación de hasta 20 equipos: los 12 fundadores, tres invitados (el PSG estaba entre ellos) y otros cinco más que se clasificarán anualmente en función de su rendimiento.

Los impulsores, que prometían unos ingresos anuales en torno a los 400 millones de euros, anunciaron que la competición respondía a "la inestabilidad del actual modelo económico del fútbol europeo", sobre todo a causa de la pandemia.

Desde el principio, tanto la UEFA, como las federaciones, las ligas inglesa, española e italiana, así como la Asociación Europea de Clubes (ECA) mostraron su rechazo.

Debido a las protestas de aficionados ingleses, los seis clubes ingleses abandonaron el proyecto pocos días después; también lo hicieron el Atlético de Madrid, así como Milan e Inter de Milán.

En junio de 2023, el Juventus envía una comunicación a Real Madrid y Barcelona anunciando su desvinculación del proyecto, en medio de un contencioso entre la Superliga y la UEFA que acabó con una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en diciembre de 2023.

En el mismo, el alto tribunal considera que las normas de la FIFA y de la UEFA sobre la autorización previa de las competiciones de fútbol de clubes, como la Superliga, violan el Derecho de la Unión.

Asimismo, la máxima instancia administrativa de la UE señaló que la UEFA y la FIFA abusaron de "posición dominante" frente a la Superliga, pero estimó que "una competición como la del proyecto fútbol de la Superliga no debe ser necesariamente autorizada".

El penúltimo episodio se vivió a principios de octubre, cuando el Barcelona escenificó en público su alejamiento definitivo del proyecto.

Joan Laporta fue el protagonista de la asamblea anual de clubes, la antigua ECA, ahora convertida en EFC (Clubes Europeos de Fútbol), celebrada el pasado miércoles en Roma, cuando se ofreció como mediador del conflicto entre la UEFA y la Superliga.

El dirigente azulgrana abogaba por la vuelta del club catalán a las instituciones futbolísticas europeas, con lo que abandonaba la entente cordial con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

Este sábado, casi cinco años después del inicio del proyecto, en el mismo solo queda el Real Madrid tras la renuncia del club catalán.