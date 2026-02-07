Mestalla mide la reacción del Valencia y la racha del Real Madrid en Liga

El conjunto de Carlos Corberán, apenas un punto por encima del descenso, afronta este duelo tras la dolorosa eliminación que sufrió este miércoles en los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Athletic, que le apeó de la competición con un tanto en el minuto 96 del encuentro de Mestalla, el penúltima de la prolongación de un encuentro que parecía abocado a la prórroga.

Sin otro frente ya que el liguero, el Valencia espera que la llegada en el mercado invernal del central Unai Núñez, del centrocampista argentino Guido Rodríguez y del delantero Umar Sadiq aumenten la consistencia del equipo.

El nigeriano, que ya jugó en el equipo en la segunda vuelta del pasado curso y que ha sido el primero de los tres en llegar, ya está integrado en el equipo y ahora el reto de Corberán es incluir a los otros dos futbolistas y que suba el nivel del equipo.

El Valencia, que antes de caer en la Copa perdió en la Liga en el campo del Betis, afronta este encuentro tras haber enlazado seis choques sin perder en la Liga en Mestalla, aunque el doble de empates, cuatro, que triunfos, dos.

Corberán mantiene la baja del portero Julen Agirrezabala, del lateral diestro Thierry Rendall y del central Mouctar Diakhaby.

Por su parte, seis victorias seguidas en Liga avalan a un Real Madrid que ha subido la intensidad en el pulso por la Liga con el Barcelona, que, antes de arrancar la jornada, aventaja en el liderato por un punto. De las seis, tres le corresponden a Arbeloa. Dos en casa, entre pitos y dudas, ante Levante y Rayo Vallecano, y una solvente fuera de casa, contra el Villarreal, que de ser un impulso se convirtió en un espejismo.

La derrota en Lisboa ante el Benfica (4-2) volvió a mostrar las carencias del conjunto blanco esta temporada. Dos imágenes muy diferentes, Villarreal y Benfica, lejos del Bernabéu, como se dará este domingo en Mestalla ante el Valencia.

Un estadio en el que acostumbra a sufrir el Real Madrid. La pasada temporada, los goles de Modric en el minuto 85 y de Jude Bellingham en el 95 le permitieron remontar el tanto inicial de Hugo Duro. En la anterior, un empate a dos final y hace tres años victoria del Valencia 1-0.

Tres precedentes que ponen en alerta a un Arbeloa que no podrá contar con dos futbolistas intocables para él: Bellingham, debido a una lesión muscular que le tendrá fuera de los terrenos de juego un mes, y Vinícius Junior, ausente en Mestalla por sanción debido a acumulación de amarillas, cinco, en Liga.

Tampoco estará disponible una alternativa en el extremo izquierdo a ‘Vini’, su compatriota Rodrygo Goes. Tendinosis en el músculo isquiotibial de la pierna derecha que le resta una alternativa al técnico en un once titular con cambios obligados y, eso sí, con retornos en defensa.

Dani Carvajal y el inglés Trent Alexander-Arnold están a pleno rendimiento para disputarse la posición de lateral derecho, lo que haría que Fede Valverde retorne a su posición favorita, un centro del campo en el que el francés Aurelien Tchouaméni es fijo mientras que el turco Arda Güler y el galo Eduardo Camavinga, lejos del lateral izquierdo, en el que volverá Álvaro Carreras, se disputan un puesto.

Además, la vuelta de Rüdiger da más alternativas en el centro de la defensa a Arbeloa, aunque el mes sin competir le lastra opciones y Dean Huijsen-Raúl Asencio, aún con fuertes molestias en la tibia, apuntan a repetir.

Y en la delantera, sin Vinícius, dos huecos, si Arbeloa mantiene su esquema preferido, el 4-3-3, para acompañar a Kylian Mbappé. Con tres candidatos: El argentino Franco Mastantuono, el internacional marroquí Brahim Díaz y Gonzalo García; perfiles diferentes que maneja el técnico.

Valencia: Dimitrievski, Foulquier, Tárrega, Copete o Núñez, Gayà; Rioja, Pepelu, Ugrinic o Guido, Diego López; Beltran y Hugo Duro o Sadiq.

Real Madrid: Courtois; Trent, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Camavinga; Güler, Mbappé y Brahim.

Árbitro: Javier Alberola Rojas (Comité Castilla La-Mancha)