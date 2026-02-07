Simeone ya dispone de Sorloth y tiene las bajas de Nico, Barrios y Johnny Cardoso

El delantero noruego retornó a los entrenamientos una semana después del traumatismo craneoencefálico sufrido contra el Levante y que lo apartó del último choque contra el Betis, con lo que se espera que ya vuelva este sábado a la convocatoria del técnico argentino para el choque ante el Betis, con la duda de si formará o no como titular.

También está listo Julián Alvarez, una vez superada una indisposición. Ya se había entrenado con el grupo el viernes y volvió a hacerlo este sábado.

No van a estar disponibles para ese encuentro ni Nico González, al que se prevé listo para el jueves que viene ante el Barcelona, en las semifinales de la Copa del Rey; ni Pablo Barrios, que se perderá el primero de los siete encuentros previstos por una lesión muscular en el muslo derecho padecida el pasado jueves ante el equipo verdiblanco; ni Johnny Cardoso, con una dolencia muscular desde el pasado miércoles.

El resto de efectivos estuvo a las órdenes de Simeone, que, como viene siendo habitual las últimas semanas ante tanta carga de partidos, dividió a la plantilla en dos grupos, con los titulares del último duelo ante el Betis con un suave trabajo destinado a la recuperación.

