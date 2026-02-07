Fútbol Internacional
07 de febrero de 2026 - 20:05

Sudamericano Femenino Sub 20: La tercera fecha, sin Paraguay

Catalina Arias (d) de Chile disputa el balón Maithe López de Colombia, el pasado viernes, en un partido del Sudamericano Femenino Sub-20 entre Chile y Colombia en el estadio Emiliano Ghezzi, en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino
Este domingo se disputará la 3ª jornada del Grupo A del Sudamericano de Fútbol Femenino Sub 20, en la que le corresponde feche libre a la selección paraguaya.

Por ABC Color

Las chicas albirrojas, que lideran su grupo tras haber goleado a Chile (4-0) y empatado con Uruguay (0-0), estarán atentas al duelo entre Venezuela y Colombia, próximos rivales en las dos últimas fechas del torneo continental que se juega en nuestro país.

-Programa para este domingo (Grupo A):

18:00 Colombia vs. Venezuela, en Villa Elisa, estadio Luis Alfonso Giani.

18:00 Chile vs. Uruguay, en el barrio Vista Alegre, estadio Emiliano Ghezzi.

* Posiciones: Paraguay 4 puntos, Venezuela 3, Colombia 1, Uruguay 1, Chile 1.

-Formato: Los tres primeros de cada grupo avanzan al hexagonal final, donde los cuatro primeros obtendrán boleto para el Mundial Sub 20 FIFA, que se jugará este año en Polonia (5 al 27 de setiembre).

Grupo B: Debut victorioso de Argentina y goleada de Brasil

La selección argentina debutó este sábado con un triunfo de 2-1 ante Ecuador en partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo B del Sudamericano Femenino Sub 20, en la que Brasil logró una goleada de 5-0 sobre Bolivia.

* Posiciones: Brasil 6 puntos, Perú 3, Argentina 3, Ecuador 0, Bolivia 0.

* Próxima fecha (lunes 9): 18:00 Argentina vs. Perú; 18:00 Ecuador vs. Bolivia.