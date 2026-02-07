Vivian y Berenguer no se recuperan y son bajas para recibir al Levante

Vivian presenta desde hace diez días una sobrecarga muscular que le ha hecho perderse ya cuatro partidos y Berenguer un dolor recurrente en el primer dedo del pie derecho que le afecta de manera intermitente desde el mes de septiembre.

Estas dos ausencias se suman a las bajas ya conocidas de los lesionados Oihan Sancet, Maroan Sannadi, Beñat Prados y Unai Egiluz además, de Yeray Álvarez, que finaliza su sanción el 2 de abril.

En cuanto a la lista anunciada después del último entrenamiento respecto al partido de Copa del miércoles en Valencia el técnico recupera a Aitor Paredes, que se perdió la eliminatoria por sanción, y dejafuera a los canteranos Jon de Luis y Eder García.

La lista de 22 futbolistas citados para enfrentarse al Levante, por lo tanto, es la formada por Unai Simón, Areso, Paredes, Laporte, Yuri, Ruiz de Galarreta, Jauregizar, Iñaki Williams, Unai Gómez, Nico Williams, Guruzeta, Padilla, Gorosabel, Vesga, Lekue, Boiro, Robert Navarro, Nico Serrano, Izeta, Rego, Selton y Monreal.

