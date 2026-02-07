Yildiz renueva con la 'Juve' hasta 2030

"La historia entre Kenan Yildiz y la Juventus continúa: el número 10, nacido en 2005, ha firmado un contrato que lo mantendrá en el Juventus hasta el 30 de junio de 2030", informó el club turinés.

"En turco, la palabra Yildiz significa 'estrella' y la estrella de Kenan seguirá brillando en blanco y negro", celebró la 'Juve'

Yildiz había renovado su contrato en agosto de 2024 hasta 2029, pero el club mantiene su apuesta por el joven turco, de 20 años, y le coloca como el jugador mejor pagado de la plantilla, con un total de 6 millones de euros al año a partir de la próxima temporada, apuntaron medios italianos.

El turco llegó a Turín en 2022 procedente del Bayern Múnich alemán y tras un año en categorías inferiores, pasó al primer equipo de la 'Vecchia Signora' en 2023.

En dos temporadas y media con el primer equipo, ya ha disputado 115 partidos, marcando 25 goles y repartiendo 19 asistencias. Fijo en el once de todos los entrenadores que ha tenido, desde Thiago Motta hasta Luciano Spalletti pasando por Igor Tudor.

Su impacto es total desde su llegada y, además de heredar el '10' de una leyenda como Alessandro Del Piero, con el que constantemente es comparado en Turín, se convirtió el 20 de septiembre de 2025, en un partido de Serie A contra el Verona, en el jugador más joven de la historia del club en llevar el brazalete de capitán.