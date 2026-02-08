1-2. El Manchester City mantiene viva la Premier con una épica victoria

Los de Pep Guardiola, que se colocan a seis puntos del Arsenal, que es líder, se sobrepusieron a un golazo de falta del húngaro y, gracias a los tantos de Bernardo Silva y Erling Haaland, se llevaron tres puntos que les mantienen en la lucha por el título.

El conjunto visitante comenzó el encuentro con intensidad y dispuso de una clara ocasión a los dos minutos, cuando Haaland desaprovechó un mano a mano tras un pase filtrado de Bernardo Silva, encontrándose con la acertada salida de Alisson.

El City dominó la posesión durante toda la primera parte y siguió generando peligro, aunque sin acierto en los metros finales.

Antoine Semenyo y Abdukodir Khusanov lo intentaron desde fuera del área, pero sus disparos se marcharon desviados, mientras que el Liverpool, replegado en su campo, apenas inquietó la portería rival en los primeros 45 minutos y se limitó a buscar transiciones rápidas sin éxito.

En una mala salida desde atrás de los locales, Omar Marmoush rozó el primer gol, mientras que Marc Guehi, uno de los fichajes del Manchester City en este mercado invernal, mandó muy centrado el balón tras un cabezazo.

Los 'Citizens' seguían decididos a inaugurar el marcador y Halaand se topó con un Allison que solventó sin complicaciones todas las acciones ofensivas visitantes en la primera parte.

Tras el descanso, los 'reds', que dieron un paso al frente, cambiaron la dinámica del partido y tuvieron las mejores ocasiones.

La primera de ellas, en las botas de Szoboszlai, pero su disparo fue atrapado por Donnaruma, que no jugó el encuentro de la Copa de la Liga frente al Newcastle.

El francés Hugo Ekitike tuvo la oportunidad más clara después de un centro preciso de Mohamed Salah con el exterior, aunque no estuvo acertado en el remate cuando lo tenía todo para marcar.

Pep Guardiola movió el banquillo sustituyendo al lesionado Khusanov, que recibió un fuerte golpe en la cabeza, y a Marmoush para dar entrada a Ruben Dias y Rayan Cherki, pero, a pesar de los cambios, el Liverpool siguió dominando y a falta de un cuarto de hora para la finalización del partido logró el 1-0 por medio de Szoboszlai.

El húngaro transformó a la perfección una falta directa desde más allá de la frontal del área batiendo a un Donnarumma que solo pudo hacer la estatua.

Tras el gol, los de Pep Guardiola reaccionaron conscientes de que con esta derrota se les escapaba la Premier y no tardaron en empatar.

En el minuto 84, Bernado Silva aprovechó una prolongación de Haaland para batir a Alisson y creer en la remontada, que se materializó en el tiempo añadido, cuando Haaland marcó desde el punto de penalti después de que Alisson cometiese falta a Rayan Ait-Nouri.

El partido se volvió loco y el argentino Mac Allister pudo empatar, pero Donarumma salvó a los suyos con una parada impresionante.

Ya en el último segundo, con Allison subiendo a rematar, Cherki marcó gol a portería vacía, pero el árbitro anuló el tanto por una falta de Haaland sobre Szoboszlai, que fue expulsado por cometer una falta previa cuando era el último defensor.

Con esta victoria, los de Pep Guardiola se mantienen a seis puntos del Arsenal, que es líder, mientras que el Liverpool baja a la séptima posición con 39 unidades.

1 - Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Konaté, van Dijk; Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo (Jones, m.85); Ekitike.

2 - Manchester City: Donnarumma; Nunes, Khusanov (Dias, m.61), Guehi, Ait Nouri; Bernardo Silva, Rodri, O'Reilly; Semenyo, Haaland, Marmoush (Cherki, m.61).

Goles: 1-0, m.74: Szoboszlai; 1-1, min.84: Bernardo Silva; 1-2, min 93: Haaland.

Árbitro: Craig Pawson. Amonestó a van Dijk (m.47) y a Alisson (m.93) por parte del Liverpool y a Marmoush (m.42), Guehi (m.69), Haaland (min.94) y Silva (97) por parte del Manchester City. Además, expulsó a Szoboszlai (m.103), del Liverpool.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima quinta jornada de la Premier League disputado en Anfield (Liverpool).