Antony: "Hemos demostrado que somos un familia"

"Estoy muy feliz, por el gol y por la victoria. Ha sido una semana muy dura. La derrota del jueves fue difícil y dura y la victoria de hoy muestra que somos una familia. Sabíamos que teníamos que cambiar muchas cosas, la intensidad, el espíritu del equipo", manifestó a Movistar.

"El mister nos enseñó un vídeo de partido de jueves que nos ha permitido hacer autocrítica. Cambiamos la energía y la intensidad y por eso estamos muy contentos. Teníamos que cambiar sí o sí. Pedimos perdón por el partido de Copa. Estos tres puntos son para la afición, que siempre nos ha apoyado mucho", concluyó. EFE.