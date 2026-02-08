El Betis se toma la revancha de la Copa y gana en el Metropolitano (0-1)

En el minuto 28, un zurdazo del brasileño desde el borde del área significó un golazo que batió a Oblak. En la segunda mitad el Atlético dominó y tuvo ocasiones en dos cabezazos de Sorloth, el primero al larguero.

En el minuto 74 le fue anulado un tanto al Atlético, de Diego Llorente en propia meta, después de que el árbitro fuese avisado por el VAR y fuese al monitor para interpretar que Griezmann, que estaba en fuera de juego, condicionaba el cabezazo del bético a su portería. Riquelme pudo marcar el 0-2 en el minuto 93. El Atlético perdió su primer partido en casa en Liga.EFE.