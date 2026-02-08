El protagonista de la jornada 23: Lamine Yamal encuentra la regularidad goleadora

En ese crecimiento continuo del niño que dejó con la boca abierta al mundo del fútbol con su descaro a los 16 años en su irrupción en el Barcelona y la selección española, se suma en el presente la facilidad para citarse con el gol.

Hasta ahora, Lamine Yamal, que por primera vez supera la decena de goles en LaLiga EA Sports, no fallaba nunca en la generación de acciones de peligro. Siempre desequilibrante desde el costado derecho, inventando centros que se convierten en regalos de gol a compañeros o acciones desbordantes que acaban generando peligro.

Olvidada la pubalgia que le condicionó en su rendimiento hace cuatro meses, se reencuentra con la mejor de sus versiones y asume de la manera más natural posible el liderazgo del Barcelona. Ante el Mallorca firmó un gran gol pero con tanta sencillez en la ejecución que parece convertir en fácil lo complejo.

Alejado del área en un saque de esquina, buscando espacio fuera del área, el toque atrás de Dani Olmo le permitió encarar al rival con suficiente distancia para lanzar un amago hacia su pierna buena, la izquierda, y en décimas de segundo armar un disparo, con un giro del tobillo, al palo que menos suele buscar para sorprender desde 30 metros a Leo Román. En esta ocasión no buscó la comba al palo largo y puso el esférico en la red, pegado al poste.

Tras marcar al Real Oviedo, al Copenhague, al Elche, al Albacete y al Mallorca entre Liga, 'Champions' y Copa del Rey, Lamine Yamal protagoniza la mejor dinámica goleadora de su carrera. Ya son 15 tantos en 30 encuentros, mejorando sus guarismos y siendo uno de los futbolistas más desequilibrantes del planeta.

El curso pasado logró 18 dianas. De su capacidad por aumentar sus guarismos, dependerá en buena parte la cantidad de títulos del Barcelona este curso, sintiendo además la exigencia de su técnico, Hansi Flick, que en lugar de ensalzar lo positivo, apuntó a un nivel más bajo en la primera parte del Camp Nou y la necesidad de gestionar minutos. Aunque bien sabe el técnico alemán, que sin Pedri ni Raphinha, el liderazgo recayó sobre las espaldas de un chico de 18 años que volvió a responder con grandeza.