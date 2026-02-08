Exfutbolista Jhon Viáfara regresa a Colombia tras cumplir condena por narcotráfico en EEUU

El exportero Carlos Bejarano publicó una foto en Instagram en la que aparece tomando un vino con Viáfara y un letrero que dice: "Bienvenido a casa, Jhon".

"Dios y la vida nos regalan momentos tan únicos, especiales y maravillosos que hay que celebrarlos. Hoy es uno de ellos (...) Bienvenido a casa, hermano", expresó el guardameta colombo-ecuatoguineano.

Viáfara fue extraditado en enero de 2020 a Estados Unidos en donde fue condenado a 12 años de prisión por narcotráfico y concierto para delinquir, de los cuales solo cumplió la mitad por buen comportamiento.

El exjugador fue detenido el 19 de marzo de 2019 en Cali junto a otras cuatros personas en una operación realizada por Policía colombiana con el apoyo de agentes de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA).

El mediocampista jugó en Europa en dos clubes de la Liga inglesa, Portsmouth y Southampton, y también en la Real Sociedad.

En Colombia fue jugador de Deportivo Pasto, América de Cali, Once Caldas, Equidad, Junior, y Deportivo Cali, entre otros.

Este caso recuerda a otros jugadores colombianos que fueron procesados por delitos de narcotráfico. Uno de los más sonados es el de Diego León Osorio, condenado a cinco años de prisión domiciliaria tras ser hallado culpable de tráfico, fabricación y comercialización de estupefacientes.

En 1995 también fue detenido el defensa del América de Cali, Wilson Pérez, quien llevaba en revistas 171 gramos de cocaína de alta pureza, cuando pretendía abordar un vuelo entre Barranquilla y Cali.