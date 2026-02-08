Lautaro, tercer máximo goleador de la historia del Inter

Por delante solo tiene a Alessandro Altobelli (209) y la gran marca de Giuseppe Meazza (284), jugador que da nombre al estadio en el que juegan tanto Inter como Milan, conocido comúnmente como San Siro.

Lautaro, máximo goleador histórico de los 'nerazzurri' en Liga de Campeones y máximo goleador extranjero de la entidad interista, igualó en noviembre, con su tanto en San Siro ante el Kairat Almaty, los 25 en Liga de Campeones de su compatriota Hernán Crespo.

Se colocó, por tanto, también en el tercer puesto de argentinos más prolíficos de la 'Champions', solo superado por los 41 tantos de Sergio Agüero y los 129 de Leo Messi.