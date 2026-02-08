Fútbol Internacional
08 de febrero de 2026 - 16:05

Lautaro, tercer máximo goleador de la historia del Inter

Roma, 8 feb (EFE).- El argentino Lautaro Martínez, capitán del Inter de Milán, igualó este domingo con su gol ante el Sassuolo los 171 tantos de una leyenda 'nerazzurra' como Roberto Boninsegna y se colocó como tercer máximo goleador del club milanés.

Por delante solo tiene a Alessandro Altobelli (209) y la gran marca de Giuseppe Meazza (284), jugador que da nombre al estadio en el que juegan tanto Inter como Milan, conocido comúnmente como San Siro.

Lautaro, máximo goleador histórico de los 'nerazzurri' en Liga de Campeones y máximo goleador extranjero de la entidad interista, igualó en noviembre, con su tanto en San Siro ante el Kairat Almaty, los 25 en Liga de Campeones de su compatriota Hernán Crespo.

Se colocó, por tanto, también en el tercer puesto de argentinos más prolíficos de la 'Champions', solo superado por los 41 tantos de Sergio Agüero y los 129 de Leo Messi.