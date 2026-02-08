08 de febrero de 2026 - 17:55
Pellegrini: “Fidalgo nos da buena técnica y pierde muy pocos balones”
Madrid, 8 feb (EFE).- Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, destacó este domingo, tras la victoria por 0-1 contra el Atlético de Madrid, que el hispano-mexicano Álvaro Fidalgo le “da buena técnica” al equipo en el centro del campo, tras su estreno como titular en el conjunto verdiblanco.
“Se está integrando en el funcionamiento del equipo, nos da buena técnica y pierde muy pocos balones”, resaltó el técnico en la rueda de prensa tras el encuentro sobre el jugador fichado en el mercado de invierno procedente del América mexicano.