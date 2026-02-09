Gavi avanza en su recuperación y empieza a tocar balón

"¡Qué sensación entrenar con balón después de tanto tiempo!", ha escrito el futbolista andaluz en el vídeo que ha difundido en su perfil de la red social Instagram.
En dichas imágenes, Gavi está entrenando en uno de los campos de la Ciudad Deportiva Joan Gamper junto a un miembro del cuerpo técnico del primer equipo azulgrana.
Se trata de las primeras imágenes del internacional español ejercitándose con un balón desde que el pasado 23 de septiembre fue sometido a una artroscopia para solventar sus molestias en la rodilla derecha.
Los servicios médicos del club estimaron un tiempo de recuperación de entre cuatro y cinco meses, un plazo que se cumplirá a finales de este mes.
Sin embargo, el técnico del Barcelona, Hansi Flick, se mostró cauto recientemente al ser preguntado por el posible regreso de su pupilo.
Cabe recordar que el futbolista de Los Palacios y Villafranca ya fue operado en noviembre de 2023 de una rotura completa del ligamento cruzado y una lesión asociada al menisco externo en la misma rodilla que lo dejó cerca de un año en el dique seco.