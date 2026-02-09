Paraguay y Conmebol firman convenio para el desarrollo integral de niños en edad escolar

El ministro de Niñez y Adolescencia paraguayo, Walter Gutiérrez, dijo a periodistas que el acuerdo arrancará con la atención a 250 niños y niñas de 7 escuelas de Luque, donde tiene sede la Conmebol y el 26 % de las familias vive en condición de pobreza, según datos del rector del balompié sudamericano.

"Al niño se le tiene que atender desde la integralidad, estoy 100 % seguro que se van a cambiar muchas vidas", agregó el funcionario.

En tanto que el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, dijo que el programa será un "complemento" a la educación que ya reciben los niños y niñas en las escuelas del país.

Conmebol lanzó el programa SUMA en 2022 para "cambiar la vida de las personas a través del poder transformador del fútbol", según se lee en el sitio web del ente.

En este sentido, el proyecto "tiene como fin, educar, socializar, promover valores y preparar a las personas para la vida a través de la práctica del fútbol".

Domínguez dijo hoy que el programa se financia con el dinero que Conmebol "recuperó" de la corrupción que afectó al fútbol sudamericano años atrás, sin ofrecer mayores detalles.