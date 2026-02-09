Raphinha: "Tengo opciones de jugar contra el Atlético, pero depende de la lesión"

"No sabemos todavía si estaré para jugar contra el Atlético. Vamos día a día y, si estoy bien, sí que podré jugar", aseguró el futbolista, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de recoger el Premio Toreksy a mejor deportista del año que le entregó este lunes la emisora 'Ser Catalunya'.

En este sentido, el internacional brasileño reconoció que está "mejor" de la sobrecarga en el aductor de la pierna derecha que le impidió jugar los dos últimos partidos frente al Albacete, en los cuartos de final de la Copa del Rey, y el Mallorca, en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).

Por ello, admitió que "hay opciones" de jugar en el Estadio Metropolitano, de la capital española, donde el Barça disputará la ida de las semifinales del torneo del que es vigente campeón.

La otra semifinal enfrenta a los equipos vascos Real Sociedad y Athletic Club de Bilbao.

