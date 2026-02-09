Thomas Frank, sobre el 'Cuti' Romero: "Es un líder"

"Para mí es un líder. Está aprendiendo. Siempre pongo de ejemplo cuando tenía 30 años y pensaba que estaba en lo más alto, pero no estaba ni cerca del nivel que estoy ahora en términos de liderazgo", expresó el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Newcastle United.

El argentino 'Cuti Romero se llevó por delante a Casemiro con un peligroso pisotón que fue calificado en la televisión británica como "desagradable" y recibió su segunda tarjeta roja de la temporada que hace que se pierda los próximos cuatro partidos, incluido el derbi del norte de Londres del 22 de febrero.

"Cuando tienes un jugador que juega con mucha pasión, pueden pasar estas cosas. Eso no quiere decir que no deba aprender de ello; por supuesto que tiene que aprender de cara al futuro", completó.

Romero, que llegó al club en el verano de 2022 por 52 millones de euros, procedente del Atalanta, ha recibido seis tarjetas rojas en los 152 encuentros que ha disputado con los 'Spurs', promediando una expulsión cada 25 encuentros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El central, que renovó el pasado verano por cuatro temporadas y fue nombrado capitán, publicó un mensaje en Instagram poco después del cierre del mercado invernal en el que calificó de "increíble, pero cierto y vergonzoso" que el Tottenham afrontara el duelo ante el City con solo once jugadores del primer equipo disponibles.

"Gran esfuerzo de todos mis compañeros, estuvieron increíbles. Quería estar disponible para ayudarlos, incluso sin sentirme bien, especialmente porque sólo teníamos 11 jugadores disponibles", escribió Romero, que tuvo que retirarse al descanso por molestias físicas, y que ya tuvo una polémica en enero al acusar a miembros de la directiva de "aparecer sólo cuando las cosas van bien", un mensaje que posteriormente rectificó.