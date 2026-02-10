El Metropolitano, prácticamente una garantía… menos contra el Barcelona

La última victoria del equipo de Diego Simeone contra ese rival en ese escenario fue el 2 de octubre de 2021, por 2-0, con los goles de Thomas Lemar, hoy en el Girona, y Luis Suárez, actualmente en el Inter de Miami, pero después ha caído consecutivamente con él en cada uno de sus últimos cuatro enfrentamientos.

Así ocurrió el 8 de enero de 2023, con Xavi Hernández al mando del equipo azulgrana, gracias a un gol de Ousmane Dembele, ahora en el Paris Saint Germain, y también el 17 de marzo de 2024, aún con el mismo entrenador, y con los tantos de Joao Félix, ahora en el Al Nassr saudí, Robert Lewandowski y Fermín López, que continúan en el equipo.

Igualmente, el Barcelona ganó en los dos choques de la pasada campaña en el Metropolitano (en contraste, en casa perdió 1-2 y empató 4-4 con el Atlético), ya con Hansi Flick como líder desde el banquillo.

Uno fue en la Liga, por 2-4, el 16 de marzo de 2025, aunque el Barça perdía por 2-0 en el minuto 70, con los goles de Julián Alvarez y Alexander Sorloth, pero Lewandowski redujo diferencias instantes después ante un Atlético desfondado por la carga de partidos, tras la eliminatoria de los octavos de final de la Liga de Campeones frente al Real Madrid, sin pausa entre tanto choque.

Después, Ferran Torres empató en el minuto 78, Lamine Yamal, con la fortuna de un rebote, anotó el 2-3 en el 92 y, ya por los siete minutos de añadido, Ferran Torres sentenció con el 2-4.

Después se enfrentaron de nuevo en la Copa del Rey, en semifinales como ahora, el 2 de abril de 2025 en la vuelta en Madrid, tras el 4-4 de la ida.

Entonces, con la eliminatoria por resolverse en un Metropolitano lleno, la diferencia fue el gol también de Ferran Torres, a pase de Lamine Yamal, frente a Juan Musso al borde de la media hora del partido. El Barça se clasificó y posteriormente fue campeón de la Copa del Rey.

Desde que inició el Barcelona su racha en ese campo, incluida la primera de esas cuatro victorias seguidas, el Atlético ha jugado un total de 81 partidos en el estadio Metropolitano con 65 victorias, siete empates y tan solo nueve derrotas, cuatro de ellas contra el Barcelona.

Además del equipo azulgrana, allí han ganado en ese tiempo el Athletic Club, en otras semifinales de Copa del Rey en 2023-24 por 0-1; Osasuna, por 1-4 en la última jornada de Liga de aquel curso; el Lille, el pasado ejercicio en la Liga de Campeones por 1-3; y el Bodo/Glimt y el Betis en las dos últimas citas.

De esos 81 partidos desde entonces, el Atlético solo se quedó sin marcar en siete de ellos, tres contra el Barcelona.