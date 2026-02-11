0-0. El Forest dispara 35 veces pero no puede con el Wolves

Pocos equipos, quizá ninguno, habían registrado 35 disparos contra el colista de la competición sin ser capaz de marcar un solo gol. En la estadística, el Forest llegó a alcanzar un 'Expected Goals' de casi 3xG, pero no pudo hacer ni un solo tanto a un Wolves que se contentó con el empate y que, poco a poco, se acerca a batir el récord de puntos negativo que marcó el Derby County de la 2007-2008, que sólo consiguió once unidades.

Los de Rob Edwards suman ya nueve puntos, pero tienen la salvación imposible. Les separan 28 puntos del Forest, precisamente el equipo que marca los puestos que dan derecho a mantenerse en la Premier League.

El Forest, por su parte, no ha ganado ninguno de los últimos tres partidos y sólo ha marcado dos goles. En Premier League, sólo ha ganado un encuentro de los últimos cinco y Evangelos Marinakis, el dueño del equipo, presente este miércoles en el City Ground, empieza a cuestionarse la continuidad de Dyche.