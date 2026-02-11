1-0. El Aston Villa, de cabeza a por la Liga de Campeones

Los 'Villanos' salen de una dinámica de dos partidos sin ganar gracias a dos pilares, las paradas de Emiliano Martínez, que sostuvo al equipo durante los noventa minutos, y a un cabezazo de Mings en la recta final de partido que fue suficiente para dejar los tres puntos en Birmingham.

Después de la derrota contra el Brentford y del empate el fin de semana contra el Bournemouth, el Villa necesitaba este triunfo para no perder comba en la lucha por las cuatro primeras posiciones de la tabla frente a Chelsea, Manchester United y Liverpool, pero el partido llegó al minuto 87 encaminado al empate.

El 'Dibu', que lo había rechazado todo, provocaba que los de Emery siguieran vivos en ese momento, y Mings, en un centro de Leon Bailey, transformó el empate en una victoria que dispara a los Villanos hasta los 50 puntos, cinco por encima del Manchester United y seis por delante del Chelsea; ambos pincharon esta jornada. El liderato, además, se queda a seis unidades, a la espera de lo que haga el Arsenal este jueves contra el Brentford.

El Brighton cae hasta la decimocuarta posición, con 31 puntos, siete por encima del descenso.

