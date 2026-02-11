Butarque, única alternativa a Vallecas para el derbi entre Rayo y Atlético de Madrid

Cinco días después de la suspensión del partido entre el Rayo y el Real Oviedo debido al mal estado del césped del Estadio de Vallecas, terminado de cambiar al completo apenas 48 horas antes de ese encuentro, las incógnitas sobre si estará en perfectas condiciones para el siguiente partido contra el Atlético de Madrid siguen siendo muchas.

Desde el Rayo Vallecano "confían" en que el césped termine de asentar y esté disponible para el domingo, según informan este miércoles a EFE fuentes del club.

Operarios de Royalverd, la empresa instaladora del césped, están tratando por todos los medios de que el césped asiente, trabajando en diferentes turnos a lo largo del día, incluida la noche, junto a responsables del Rayo Vallecano.

La previsión de lluvias de los próximos días en Madrid es lo que mantiene la incógnita ya que sin agua ni humedad el problema hubiera estado resuelto. Para paliar esa circunstancia de la humedad se trabaja con calentadores, bombas de agua y otras máquinas que puedan ayudar a subsanar la situación.

Lo que sí tienen claro desde el Rayo es que si no pudiera ser en Vallecas la única alternativa es Butarque, dónde juega el Leganés. Lo que nunca se ha planteado, según afirman a EFE en el club, es el Metropolitano, "para evitar una posible ventaja competitiva" del Atlético al sentirse más como local que visitante.

Responsables de LaLiga también visitan a diario el Estadio de Vallecas para ver la evolución y generar el informe que será vinculante en la toma de la decisión definitiva.

En el Rayo quieren "apurar todas las posibilidades" para jugar en Vallecas pero la decisión de LaLiga se espera entre el jueves y viernes, por si llegado el caso hay que trasladarse a Leganés, dónde el club pepinero pondría todo tipo de facilidades.