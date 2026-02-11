El Barcelona vuela esta noche a Madrid para evitar el temporal de viento de este jueves

Según informó este miércoles el club azulgrana, "debido a las alertas de Protección Civil por el vendaval previsto para mañana", el equipo azulgrana "cambia su plan de viaje y volará esta misma noche a las 21.30 horas (20.30 GMT) hacia Madrid".

La Generalitat (Gobierno regional catalán) ha acordado suspender este jueves la actividad escolar, universitaria, deportiva y la sanitaria no urgente ante la previsión de fuertes vientos en Cataluña, y ha pedido a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios.

La previsión meteorológica es que este jueves se registren rachas de viento que pueden superar los 100 km/h en algunos puntos del territorio catalán, y que este temporal afecte a buena parte de Cataluña (noreste de España).

La resolución aprobada por el Ejecutivo catalán entrará en funcionamiento a las 00.00 horas (23.00 GMT) de la próxima medianoche y estará en vigor hasta las 20.00 horas (19.00 GMT) de mañana jueves 12 de febrero; por ello no afectará al Barça, que volará esta noche hacia Madrid y regresará a la capital catalana tras finalizar el partido el jueves por la noche.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy