Fútbol Internacional
11 de febrero de 2026 - 14:20

El Barcelona vuela esta noche a Madrid para evitar el temporal de viento de este jueves

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2443

Barcelona (España), 11 feb (EFE).- La expedición del Barcelona, que este jueves se enfrentará al Atlético de Madrid en el Metropolitano (20.00 GMT) en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, volará finalmente esta noche por la previsión del temporal de viento que podría dificultarle el despegue desde el aeropuerto de El Prat mañana.

Por EFE

Según informó este miércoles el club azulgrana, "debido a las alertas de Protección Civil por el vendaval previsto para mañana", el equipo azulgrana "cambia su plan de viaje y volará esta misma noche a las 21.30 horas (20.30 GMT) hacia Madrid".

La Generalitat (Gobierno regional catalán) ha acordado suspender este jueves la actividad escolar, universitaria, deportiva y la sanitaria no urgente ante la previsión de fuertes vientos en Cataluña, y ha pedido a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios.

La previsión meteorológica es que este jueves se registren rachas de viento que pueden superar los 100 km/h en algunos puntos del territorio catalán, y que este temporal afecte a buena parte de Cataluña (noreste de España).

La resolución aprobada por el Ejecutivo catalán entrará en funcionamiento a las 00.00 horas (23.00 GMT) de la próxima medianoche y estará en vigor hasta las 20.00 horas (19.00 GMT) de mañana jueves 12 de febrero; por ello no afectará al Barça, que volará esta noche hacia Madrid y regresará a la capital catalana tras finalizar el partido el jueves por la noche.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy