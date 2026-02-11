El camino de los colombianos al Mundial 2026 se traza entre visas y retenes migratorios

Colombia debutará el miércoles 17 de junio ante Uzbekistán en el estadio Azteca de Ciudad de México; jugará su segundo partido el martes 23 de junio frente a uno de los equipos de la primera repesca en el estadio Akron de Guadalajara, y cerrará la fase de grupos el sábado 27 de junio contra Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami.

De acuerdo con la FIFA, este último juego fue el más solicitado de todo el campeonato, incluso por encima de la final, cuya entrada más barata costó unos 265 dólares y la más cara ascendió a 700, precio que, al cambio actual, equivale a unos 2,6 millones de pesos colombianos, casi una vez y media el salario mínimo mensual del país.

A esta dificultad se suma el factor económico, pues según estimaciones de una agencia consultada por EFE, el costo total del viaje —que incluye visa, tiquetes aéreos, alojamiento y entradas— puede oscilar entre 4.000 y 6.000 dólares, dependiendo del número de partidos y la ciudad de hospedaje.

El primer reto para los hinchas de la selección cafetera está en los trámites migratorios para ingresar a Estados Unidos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según explicó a EFE Milena García, asesora de una agencia de viajes especializada en este tipo de procesos, los colombianos necesitan una visa de turismo y negocios B1/B2, cuyo trámite comienza con rellenar un formulario y pagar el derecho consular, actualmente de 185 dólares.

García señaló que, debido a la alta demanda, las citas ordinarias pueden quedar programadas incluso para 2027, pero en el caso del Mundial, la FIFA habilitó el FIFA Pass, un mecanismo que permite a quienes compren boletas oficiales acceder a citas prioritarias para el primer semestre de 2026, beneficio que no hace más costosa la visa ni garantiza su aprobación.

Entre las principales causas de rechazo mencionó la falta de un empleo estable en Colombia, de ingresos suficientes o de vínculos familiares, ante lo que el abogado de inmigración Carlos Olarte advierte a EFE que, incluso siendo titulares de entradas al Mundial, se exponen al rechazo y deben cumplir los requisitos habituales.

Olarte aconseja portar copia física o digital de la visa y del formulario de registro ante el aumento de redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), ya que "la carga de demostrar que se está legalmente en el país recae actualmente en el turista".

La preocupación por las redadas del ICE se ha intensificado en Estados Unidos tras la muerte de dos manifestantes en Mineápolis (Minnesota), en operaciones en las que participaron agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y de la Patrulla Fronteriza.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, pidió al Gobierno federal garantías para los asistentes extranjeros al Mundial.

Olarte advirtió que, en caso de una redada, si la persona no puede demostrar de inmediato que ingresó legalmente al país, puede ser retenida y trasladada a un centro de detención mientras las autoridades verifican su estatus migratorio.

En el caso de México, los colombianos solo requieren de pasaporte vigente para ingresar como turistas, aunque en el pasado se han registrado denuncias por malos tratos a viajeros.

El abogado advirtió que persiste el riesgo de perfilamiento migratorio para ciudadanos colombianos, especialmente por tratarse de un país fronterizo con Estados Unidos, es decir, la posibilidad de que sean sometidos a controles más estrictos o a segundas inspecciones por su nacionalidad, incluso si cuentan con la documentación en regla.

"A los colombianos se les ha aplicado históricamente un perfilamiento en México, con casos de retenciones e inadmisiones, por lo que durante el Mundial será clave demostrar claramente el motivo del viaje", explicó.

Por ello, recomendó viajar con billetes de ida y regreso, comprobantes de hotel, solvencia económica y las entradas a los partidos, con el fin de reducir el riesgo de inadmisión o retenciones en salas de espera.