El Marsella despide a De Zerbi tras la goleada sufrida ante el PSG

En un comunicado publicado este miércoles, el Marsella indicó que la decisión fue adoptada con el acuerdo de las diferentes partes del club, el propietario, el multimillonario estadounidese Frank McCourt, el presidente, el español Pablo Longoria, el director de fútbol, Medhi Benatia, y el propio técnico.

"Es una decisión colectiva, difícil, tomada tras una reflexión profunda y en el interés del club para responder a los retos deportivos de este final de temporada", agregó.

El club no precisó quien sustituirá a De Zerbi, que llegó al Marsella en el verano de 2026 y que la pasada campaña firmó un subcampeonato que fue muy valorado en el club, lo que dio crédito al técnico italiano.

Pero la eliminación en la fase previa de la Liga de Campeones y la goleada cosechada en el Parque de los Príncipes ante el eterno rival, debilitaron su situación en el vestuario y en el club, que ve como el equipo se aleja de los primeros puestos de la tabla, donde ocupa la cuarta posición.

De Zerbi, de 46 años, canterano del Milan que nunca llegó al primer equipo, comenzó su carrera en el US Darfo Boario y pasó por varios banquillos italianos antes de llegar al Shaktar Donetsk en 2021, desde el que pasó al Brighton inglés, al que llevó a la sexta plaza, su mejor clasificación histórica.

Reputado por sus métodos modernos y ofensivos, De Zerbi llegó a un convulso Marsella y pareció encontrar cierta estabilidad que finalmente acabó por terminarse.