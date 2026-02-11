Fàbregas, ante el momento más importante de su carrera como técnico

Eran 40 años los que el Como 1907 llevaba sin pisar las semifinales de Copa Italia. Desde 1986, cuando perdió ante el Sampdoria. Ahora, el próximo 4 de marzo, recibirá al Inter de Milán -precisamente el equipo que intentó ficharle a final de la pasada campaña- en el Giuseppe Sinigaglia, para disputar el primero de los dos enfrentamientos en los que puede agrandar la historia de un club que en 2024 estaba en la Serie B.

"Esta semifinal conquistada es para nosotros un hito histórico, un momento bonito y positivo, pero ahora tenemos otro partido de liga muy importante el sábado y hay que dejar la euforia para el final de la temporada", comentó tras la victoria ante el Nápoles en penaltis (1-1, 6-7) a Mediaset.

Jamás el Como 1907 ha jugado una final de Copa Italia. Y jamás tuvo tan cerca las competiciones europeas UEFA. Es sexto con 41 puntos y un partido menos. A cinco del Roma y del Juventus, que ya ocupa puestos de Liga de Campeones.

Por eso esta victoria, en este momento, es tan importante. Porque manda una señal de fortaleza, de que el Como 1907 puede soñar. Compite cada partido con la solidez de quien se sabe capaz de ganar a todos los rivales de la Serie A. Y tiene el talento en la plantilla para hacerlo.

Los refuerzos en los últimos años, apostando claramente por el talento joven, por los Nico Paz, Jacobo Ramón, Jesús Rodríguez, Addai o Máximo Perrone, sin olvidar la veteranía de aquellos que pueden ofrecer experiencia como Sergi Roberto, Morata o Diego Carlos, han dando un resultado extraordinario.

El músculo financiero del club apoya esta filosofía y convierte el proyecto en uno de los más estables y atractivos de todo Italia. Todo funciona en Como bajo la batuta de Fàbregas, que está ante el momento más importante de su carrera como técnico.

El calendario que encara ahora es complicado. Pero de salir bien parado, la temporada alcanzará cotas nunca vistas en el club. Primero, la 'Fiore' en casa. Después, el Milan en San Siro. La 'Juve' espera a finales de febrero en su casa. Y el 4 de marzo el Inter en Copa.