Fútbol Internacional
11 de febrero de 2026 - 09:00

Simeone, con las bajas de Johnny Cardoso y Barrios; Nico González, con el grupo

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2443

Majadahonda (Madrid), 11 feb (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, continuó este miércoles con la preparación de su equipo para el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey contra el Barcelona, con las bajas de Johnny Cardoso y Pablo Barrios, pero con la vuelta al grupo de Nico González, ya listo para el encuentro de este jueves.

Por EFE

Cardoso sigue con su recuperación de una lesión muscular de bajo grado, sufrida justo hace una semana antes del choque de cuartos de final contra el Betis, mientras que Barrios se perderá el segundo de los siete encuentros que estará fuera por la rotura muscular padecida en la parte posterior del muslo derecho el pasado jueves.

En cambio, Simeone recupera a Marc Pubill, ya superada una indisposición, y a Nico González, que este miércoles se sumó al trabajo con el grupo después de no tener minutos en los dos últimos partidos por una sobrecarga lumbar.