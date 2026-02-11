Simeone, con las bajas de Johnny Cardoso y Barrios; Nico González, con el grupo

Cardoso sigue con su recuperación de una lesión muscular de bajo grado, sufrida justo hace una semana antes del choque de cuartos de final contra el Betis, mientras que Barrios se perderá el segundo de los siete encuentros que estará fuera por la rotura muscular padecida en la parte posterior del muslo derecho el pasado jueves.

En cambio, Simeone recupera a Marc Pubill, ya superada una indisposición, y a Nico González, que este miércoles se sumó al trabajo con el grupo después de no tener minutos en los dos últimos partidos por una sobrecarga lumbar.