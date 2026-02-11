Simeone prueba un once con Rodrigo Mendoza, Griezmann y Lookman

El portero Juan Musso; los defensas Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko y Matteo Ruggeri y el medio centro Koke Resurrección completaron el ensayo del posible once del técnico argentino para ese choque, con lo que Álex Baena, Alexander Sorloth o Nico González previsiblemente empezarían como suplentes en ese encuentro.

“No estoy pensando en las bajas del Barcelona, sino en nosotros, en la baja que tenemos de Barrios, en algún chico que también ha estado estos días descompuesto y necesitamos centrarnos en qué vamos a hacer nosotros, cómo vamos a empezar el partido y con qué partido nos encontraremos”, expuso Simeone en rueda de prensa.

Sin Pablo Barrios ni Johnny Cardoso, bajas por sendas lesiones musculares, la novedad del equipo rojiblanco está en el centro del campo, no por la posición de Koke, que seguirá por el medio, sino porque estará secundado a sus lados en los interiores tanto por Rodrigo Mendoza como por Antoine Griezmann. Hay más alternativas, como Baena o Almada, aunque ambos desarrollaron la sesión de este miércoles entre los reservas.

En su elección del once, Simeone parte de la premisa de que “no hay sustituto igual a Pablo Barrios”, porque “está claro que son características diferentes”.

“La lesión de Johnny nos hace daño, porque no puede tener continuidad y no nos puede ayudar como esperábamos, y los chicos jóvenes que han venido, tanto Rodrigo (Mendoza) como (Obed) Vargas están insertándose bien en el grupo”, repasó el técnico.

“Rodrigo, el otro día, hizo un partido correcto, está en fase de adaptación, sobre todo, y a eso le tenemos que generar la realidad, que es el día a día y lo que nos pide la competencia que juguemos, que hay que ganar, intentando poner en el campo los que creemos que lo pueden hacer de la mejor manera”, abundó Simeone.

El técnico no moverá, según las pruebas, su defensa más tipo en los últimos tiempos, con Marcos Llorente, Marc Pubill -ya superada una indisposición-, David Hancko y Matteo Ruggeri; apostará en la portería previsiblemente por Juan Musso, como es habitual en la Copa del Rey, y elegirá para el ataque a Giuliano Simeone, Julián Alvarez y Ademola Lookman, sin sitio para Alexander Sorloth, suplente por segundo partido seguido.