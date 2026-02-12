Cerca de 200 niños participan en los campus del Valencia CF en Argentina

Bariloche, Pilar, Cañuelas y Mar de Plata fueron las ciudades donde se celebraron estos campus en los que han participado niños y niñas de entre 5 y 16 años de la mano de los técnicos de la Academia VCF que se desplazaron para compartir la metodología de trabajo de la cantera valencianista.
Una selección de los participantes en estos VCF Camps en Argentina tendrán la oportunidad de viajar a Valencia (este de España) para participar en un entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Valencia y visitar el estadio de Mestalla, donde disputa sus encuentros ese equipo de LaLiga EA Sports (Primera División española).