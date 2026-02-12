Configuración de los grupos de la fase liga de la Liga de Naciones europea

GRUPO 1: Francia, Italia, Bélgica y Turquía.
GRUPO 2: Alemania, Holanda, Serbia y Grecia
GRUPO 3: España, Croacia, Inglaterra y República Checa.
GRUPO 4: Portugal, Dinamarca, Noruega y Gales.
Grupo 1: Escocia, Suiza, Eslovenia y Macedonia del Norte.
Grupo 2: Hungría, Ucrania, Georgia e Irlanda del Norte.
Grupo 3: Israel, Austria, República Irlanda y Kosovo.
Grupo 4: Polonia, Bosnia Herzegovina, Rumanía y Suecia.
Grupo 1: Albania, Finlandia, Bielorrusia y San Marino.
Grupo 2: Montenegro, Armenia, Chipre y Letonia o Gibraltar.
Grupo 3: Kazajistán, Eslovaquia, Islas Feroe y Moldavia.
Grupo 4: Islandia, Bulgaria, Estonia y Luxemburgo o Malta.
Grupo 1: Gibraltar o Letonia, Malta o Luxemburgo y Andorra.
Grupo 2: Lituania, Azerbaiyán y Liechtenstein.
Jornada 3: 30 de septiembre-3 de octubre de 2026
- Cuartos de final y eliminatorias de ascenso y descenso:
- Eliminatorias de la Liga C/D 23-28 de marzo de 2028
La sede y las fechas definitivas por determinar.
Se disputará en el país de alguno de los cuatro clasificados para la Final entre cuatro.