12 de febrero de 2026 - 15:05

Configuración de los grupos de la fase liga de la Liga de Naciones europea

Redacción deportes, 12 feb (EFE).- Configuración de los grupos de la fase liga de la Liga de Naciones europea tras el sorteo celebrado este jueves en Bruselas.

Por EFE

GRUPO 1: Francia, Italia, Bélgica y Turquía.

GRUPO 2: Alemania, Holanda, Serbia y Grecia

GRUPO 3: España, Croacia, Inglaterra y República Checa.

GRUPO 4: Portugal, Dinamarca, Noruega y Gales.

Grupo 1: Escocia, Suiza, Eslovenia y Macedonia del Norte.

Grupo 2: Hungría, Ucrania, Georgia e Irlanda del Norte.

Grupo 3: Israel, Austria, República Irlanda y Kosovo.

Grupo 4: Polonia, Bosnia Herzegovina, Rumanía y Suecia.

Grupo 1: Albania, Finlandia, Bielorrusia y San Marino.

Grupo 2: Montenegro, Armenia, Chipre y Letonia o Gibraltar.

Grupo 3: Kazajistán, Eslovaquia, Islas Feroe y Moldavia.

Grupo 4: Islandia, Bulgaria, Estonia y Luxemburgo o Malta.

Grupo 1: Gibraltar o Letonia, Malta o Luxemburgo y Andorra.

Grupo 2: Lituania, Azerbaiyán y Liechtenstein.

Jornada 3: 30 de septiembre-3 de octubre de 2026

- Cuartos de final y eliminatorias de ascenso y descenso:

- Eliminatorias de la Liga C/D 23-28 de marzo de 2028

La sede y las fechas definitivas por determinar.

Se disputará en el país de alguno de los cuatro clasificados para la Final entre cuatro.