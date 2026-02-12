Ecuatorianos Arreaga y Alemán y argentino Oyola refuerzan al Bolívar para la Libertadores

Los tres jugadores comparecieron ante los medios en La Paz junto a otros cuatro futbolistas bolivianos que también se sumaron a las filas de la Academia.

Arreaga dijo que llega al club celeste con la "mentalidad" de mantenerse en una "línea estelar" y sumar minutos en la cancha para mantenerse en el "radar" del argentino Sebastián Beccacece, el seleccionador de Ecuador.

El defensor ya tuvo la oportunidad de jugar dos partidos con la camiseta celeste, dentro del torneo amistoso de verano que está en curso en Bolivia, que le dejaron "una grata sensación", ya que el contrincante fue The Strongest, el rival tradicional del Bolívar.

A su turno, Alemán precisó que está en proceso de adaptación a los casi 3.600 metros de altitud de La Paz.

El ecuatoriano, que juega como centrocampista ofensivo, aseguró que está preparándose "de la mejor manera para los partidos que vienen", sobre todo para la Copa Libertadores y el inicio del torneo principal de la División Profesional boliviana en abril.

Por su parte, Oyola se declaró "muy contento" de haber fichado por el Bolívar y afirmó que aportará velocidad a los ataques del equipo, al que reconoció como "el más grande de Bolivia".

Inicialmente, el argentino tiene contrato por media temporada, "con opción a renovar", algo que espera que ocurra.

Arreaga jugó en los clubes ecuatorianos Halley, Manta y Barcelona y en los estadounidenses Seattle Sounders y New England Revolution.

Alemán vistió las camisetas de los ecuatorianos Emelec, Técnico Universitario, Manta, Deportivo Quito, Barcelona, Guayaquil City y Aucas y también militó en el Estudiantes de La Plata argentino y en los polacos Arka Gdynia y GKS Katowice.

Oyola militó en los argentinos CA Atlanta y Tristán Suárez, de segunda división, y en los ecuatorianos Delfín y Barcelona.

Comandado por el argentino Flavio Robatto, el Bolívar fue subcampeón de la Liga de la División Profesional, el principal torneo que se jugó en 2025 en Bolivia, lo que le valió un cupo directo a la fase de grupos de la Libertadores, cuya configuración se sorteará en marzo.

Los celestes jugaron la fase de grupos de la Libertadores en 2025, pero quedaron terceros en su llave y fueron transferidos a la Sudamericana, en la que avanzaron hasta cuartos de final y cayeron ante el Atlético Mineiro brasileño.