El Bournemouth completa el fichaje de Álex Jiménez

Los 'Cherries' se trajeron a Jiménez el pasado verano cedido hasta final de temporada, pero incluyeron en el contrato una opción obligatoria de compra si el futbolista jugaba una serie de partidos.

Tras hacer 22 apariciones con el conjunto inglés, esta cláusula se ha cumplido y el Bournemouth ha pagado 20 millones más cinco en variables por el futbolista formado en el Real Madrid, que se llevará un buen pellizco de esta venta, a la vez que pierde el derecho de tanteo que tenía por él.

Jiménez, de 20 años, ha firmado un contrato de cinco años y medio con el Bournemouth hasta 2031.

Tiago Pinto, director deportivo del Bournemouth, aseguró que Jiménez es un "joven talento que ya ha demostrado su energía y compromiso en este equipo en los pocos meses que lleva en el club".

"Tiene un increíble pedigrí, después de haber comenzado su desarrollo en el Real Madrid y el Milan. Estamos encantados de que sea parte de nuestro proyecto", añadió.