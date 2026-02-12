Haaland, tocado

El noruego puede descansar este sábado cuando su equipo se mida al Salford, de League Two (Cuarta división) en los dieciseisavos de final de la FA Cup.

"Tiene molestias. Ha sentido algo y no estaba cómodo", dijo Guardiola en rueda de prensa después de que el noruego fuera cambiado al descanso en un partido en el que ya había marcado un gol, el número 22 en la Premier League que le afianza en la Bota de Oro.

"¿La razón? Muchos partidos. Me dijo que no se encontraba cómodo y con 3-0 y los partidos que vienen, tenía sentido (cambiarle), añadió el técnico español.