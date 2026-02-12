Nacional y Peñarol buscan reafirmar lo hecho

En el marco de la segunda fecha, el Tricolor se medirá este sábado con Racing en un encuentro que afrontará con varias novedades: Nicolás López regresará a la plantilla tras perderse el primer juego por una lesión y Gonzalo Carneiro lo hará luego de haber estado suspendido.

Además, los recientemente incorporados Agustín Rogel y Camilo Cándido podrían sumar sus primeros minutos en el conjunto que dirige Jadson Viera.

Contrario a esto, Nacional no podrá contar con Juan Cruz de los Santos, quien se desgarró y obligará al director técnico a apostar por un once diferente al que venció a Boston River.

Ese mismo día, Deportivo Maldonado recibirá a Progreso, mientras que el viernes la etapa se abrirá con dos partidos: Cerro Largo-Montevideo Wanderers y Liverpool-Defensor Sporting.

Tras ganar su primer duelo, Liverpool afrontará este último con un ojo puesto en el Apertura local y otro en la Copa Libertadores, que el martes lo pondrá cara a cara con el colombiano Independiente Medellín por la segunda fase.

De acuerdo con esto, su entrenador podría apostar por un once con algunos habituales suplentes y de esa forma reservar titulares para el juego copero.

El domingo, Danubio se medirá con Albion y Peñarol visitará a Central Español, recientemente ascendido a la Primera División y que el pasado fin de semana se estrenó goleando a Progreso.

El Aurinegro aún tiene suspendido al portero Washington Aguerre y al lesionado Abel Hernández se le sumaron el pasado fin de semana algunos futbolistas sentidos.

De acuerdo con esto, Diego Aguirre podría tener que modificar un once inicial que estará encabezado por el centrocampista Leonardo Fernández y el atacante Matías Arezo.

El lunes, la segunda fecha del Apertura llegará a su final con los duelos Albion-Cerro y Montevideo City Torque-Juventud.

- Encuentros de la segunda fecha del Torneo Apertura:

13.02: Cerro Largo-Montevideo Wanderers, Liverpool-Defensor Sporting.

14.02: Deportivo Maldonado-Progreso, Nacional-Racing.

15.02: Danubio-Boston River, Central Español-Peñarol.

16.02: Albion-Cerro, Montevideo City Torque-Juventud.