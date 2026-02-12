Tribunal confirma pena de 5 años por delitos sexuales a exfutbolista belga Eddy Snelders

Snelders, exjugador de clubes como el Amberes, el Standard de Lieja o el KV Courtrai que llegó a jugar con la selección nacional, fue condenado el pasado junio, aceptó los hechos que se le reprochaban contra varias mujeres, entre ellas su vecina y su hijastra -entonces menor de edad-, y aseguró que necesitaba ayuda.

El comentarista deportivo en radio y televisión había ocultado una cámara en el cuarto de baño de su casa de vacaciones en las Ardenas, en el sur del país, donde amigos y familiares se alojaban con frecuencia.

Tendrá que pagar una indemnización de 2.750 euros a la expresentadora de la cadena VRT Martine Prenen, de 61 años, quien fue filmada en secreto.

En cambio, fue absuelto por la agresión a su empleada doméstica y por la posesión de imágenes de violencia sexual contra menores.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Estoy contento de haber sido atrapado", declaró entonces.

Snelders recurrió la sentencia. No cuestionaba su culpabilidad, pero intentaba conseguir una condena más leve y evitar la cárcel.

Finalmente, la corte confirmó la pena de cinco años, pero no tendrá que cumplir 42 de esos 60 meses en prisión si sigue un tratamiento para sus problemas sexuales y no se acerca a las víctimas, entre otras condiciones.

El tribunal tuvo en cuenta que el exdeportista ya sigue actualmente una terapia.